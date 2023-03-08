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51 минуту назад

Постпред России в Вене назвал виновных в срыве переговоров по СВПД

Говорит Москва

По словам Михаила Ульянова, к этому не готовы страны Запада.

Постпред России в Вене назвал виновных в срыве переговоров по СВПД
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Если бы они перестали препятствовать процессу, беспокойства вокруг ядерной программы Ирана были бы устранены», — заявил он на Совете управляющих МАГАТЭ.

Кроме того, по мнению дипломата, эта пробуксовка сказывается на настроениях в организации: те, кто недавно заявлял об отсутствии альтернативы соглашению, теперь высказываются менее внятно».

«При этом на сегодня особенно востребована чёткая позиция в пользу восстановления СВПД», — добавил постпред.

В ноябре 2022 года в Пентагоне назвали неактуальным восстановление документа. Тогда замминистра обороны США Колин Кол отметил, что причина — в продолжающихся протестах в Иране и якобы поставках Тегераном вооружений Москве.

В мире,Михаил Ульянов,МАГАТЭ,Пентагон,
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