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47 минут назад

La Repubblica: Белому дому не нравятся провокации Киева в отношении России

RT на русском

Американская администрация негативно относится к провокационным действиям украинской стороны в отношении российских целей, в том числе к направлению беспилотников на территорию России.

СМИ: Белому дому не нравятся провокации Киева в отношении России
Фото: RT на русскомRT на русском

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на статью газеты La Repubblica.

В статье говорится об опасениях Белого дома из-за того, что подобные действия приведут к опасной эскалации, поскольку Россия будет вынуждена жёстко ответить на них.

Западные СМИ сообщили о проблемах у США из-за помощи Киеву

Также автор считает, что статья The New York Times с предположением о причастности проукраинской группы к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» может служить предупреждением для Киева.

7 марта The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что «новые разведданные» свидетельствуют о причастности некоей «проукраинской группировки» к подрыву «Северных потоков» в Балтийском море.

Также газета Die Zeit писала, что в Германии следствие установило судно, которое могло участвовать в подрывах трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море, следы ведут на Украину.

Американский журналист Сеймур Херш ранее опубликовал расследование о причастности США к инциденту на «Северных потоках».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что публикации о терактах на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом.

В мире,Сеймур Херш,Дмитрий Песков,
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