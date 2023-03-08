Кевин Маккарти отказался от приглашения Зеленского посетить Киев

Спикер нижней палаты Конгресса США Кевин Маккарти наотрез отказался от приглашения главы Украины Владимира Зеленского посетить Украину. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что многие представители Республиканской партии выступают за контроль за выделяемыми властям Украины денежными средствами.
В частности, об этом заявил видный член партии Майкл Маккол. Он призвал к усилению надзора за финансовыми потоками, направляемыми Киеву. Кроме того, в ноябре 2022 года республиканцы представили на рассмотрение нижней палаты законопроект об аудите денежных средств, предназначенных для помощи Украине.
Уточняется, что Зеленский пригласил Маккарти приехать на Украину, с тем, чтобы политик мог более детально ознакомиться с ситуацией в макрорегионе.
Маккарти заявил в ответ, что выступает категорически против продолжения политики «открытых чеков». Он добавил, что ему не требуется наносить визит в Киев, чтобы «понять, где есть пустой чек, а где - нет».
Ранее эксперты сообщили, что одним из условий избрания Маккарти на пост спикера могло быть требование о проведении расследования по украинскому вопросу.