Кевин Маккарти отказался от приглашения Зеленского посетить Киев

Отмечается, что многие представители Республиканской партии выступают за контроль за выделяемыми властям Украины денежными средствами.

В частности, об этом заявил видный член партии Майкл Маккол. Он призвал к усилению надзора за финансовыми потоками, направляемыми Киеву. Кроме того, в ноябре 2022 года республиканцы представили на рассмотрение нижней палаты законопроект об аудите денежных средств, предназначенных для помощи Украине.

Уточняется, что Зеленский пригласил Маккарти приехать на Украину, с тем, чтобы политик мог более детально ознакомиться с ситуацией в макрорегионе.

Маккарти заявил в ответ, что выступает категорически против продолжения политики «открытых чеков». Он добавил, что ему не требуется наносить визит в Киев, чтобы «понять, где есть пустой чек, а где - нет».