Теракты на российских экспортных газопроводах могли осуществить только военные специалисты ведущих держав, заявил эксперт StratPol Ксавье Моро. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что ранее в западных СМИ появился ряд публикаций о терактах на «Северных потоках». В них выдвигалась версия о том, что трубопроводы взорвали неизвестные злоумышленники, прибывшие к месту диверсии на арендованной яхте.
«Версия теракта на Балтике смехотворна», - подчеркнул Моро.
Эксперт предположил, что авторы версии считают немцев, европейцев и планету в целом чрезмерно наивными.
Аналитик напомнил, что шведские исследователи в рамках расследования терактов заявили о большой мощности взрывных устройств. По их данным, она была эквивалентна 100 тоннам тротила.
Кроме того, пояснил Моро, трубопроводы представляют собой очень мощные конструкции. Они состоят из стали, защитного многослойного покрытия и металлобетона.
По его мнению, разрушить газопроводы на глубине 55 метров способны только флоты США, России и других ведущих держав. Военные моряки Украины или Польши не в состоянии это сделать, резюмировал аналитик.