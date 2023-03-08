Теракты на российских экспортных газопроводах могли осуществить только военные специалисты ведущих держав, заявил эксперт StratPol Ксавье Моро. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что ранее в западных СМИ появился ряд публикаций о терактах на «Северных потоках». В них выдвигалась версия о том, что трубопроводы взорвали неизвестные злоумышленники, прибывшие к месту диверсии на арендованной яхте.

«Версия теракта на Балтике смехотворна», - подчеркнул Моро.

Эксперт предположил, что авторы версии считают немцев, европейцев и планету в целом чрезмерно наивными.

Аналитик напомнил, что шведские исследователи в рамках расследования терактов заявили о большой мощности взрывных устройств. По их данным, она была эквивалентна 100 тоннам тротила.

Кроме того, пояснил Моро, трубопроводы представляют собой очень мощные конструкции. Они состоят из стали, защитного многослойного покрытия и металлобетона.