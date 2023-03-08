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13 минут назад

Генсек ООН призвал продлить зерновую сделку

Lenta.ru

Генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Киеве заявили, что необходимо продлить зерновую сделку. Об этом сообщает ТАСС.

Генсек ООН призвал продлить зерновую сделку
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ранее сообщалось, что Гутерриш прибудет в Киев, где планирует провести с президентом Украины Владимиром Зеленским встречу по вопросу продления зерновой сделки. Кроме того, на следующей неделе представители ООН проведут переговоры с российской делегацией в Женеве. Предполагается, что встреча коснется вопросов экспорта российского зерна и удобрений.

Срок зерновой сделки, заключенной в июле 2022 года между Россией, Украиной, Турцией и ООН, истекает 18 марта. Суть соглашения — создание безопасного коридора для вывоза украинского зерна по Черному морю и снятие санкционных ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений. Это должно предотвратить кризис удобрений во всем мире, начавшийся как следствие боевых действий на Украине и антироссийских санкций.

В мире,Антониу Гутерриш,Владимир Зеленский,ООН,
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