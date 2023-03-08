Генсек ООН призвал продлить зерновую сделку

Генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Киеве заявили, что необходимо продлить зерновую сделку. Об этом сообщает ТАСС.

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Ранее сообщалось, что Гутерриш прибудет в Киев, где планирует провести с президентом Украины Владимиром Зеленским встречу по вопросу продления зерновой сделки. Кроме того, на следующей неделе представители ООН проведут переговоры с российской делегацией в Женеве. Предполагается, что встреча коснется вопросов экспорта российского зерна и удобрений.