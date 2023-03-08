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29 минут назад

Польша потребовала от украинских беженцев $500 тысяч

News.ru

Польша хочет вернуть необоснованно выплаченные украинским беженцам средства, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на пресс-секретаря соцслужбы Павла Жебровского. По информации газеты, речь идет о двух миллионах злотых (почти $500 тысяч), перечисленных в рамках пособий «500+» и «300+», которые Варшава выделяет на каждого ребенка.

Польша потребовала от украинских беженцев $500 тысяч
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Соцслужба последовательно выдает очередные решения о необоснованно полученном пособии и обязует получателей их вернуть, — заявил Жебровский.

Он добавил, что беженцы, в нарушение польских законов, покидали страну на срок более 30 дней, что автоматически лишало их доступа к этим выплатам.

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По словам представителя соцслужбы, некоторые родители с детьми приезжали в Польшу с Украины, только чтобы оформить пособия, а затем сразу же выезжали назад.

Жебровский отметил, что на возврат средств у семей есть два года. К настоящему моменту удалось вернуть только 35,4 тысячи злотых, что составляет около $8 тысяч.

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