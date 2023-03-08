Польша потребовала от украинских беженцев $500 тысяч

Польша хочет вернуть необоснованно выплаченные украинским беженцам средства, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на пресс-секретаря соцслужбы Павла Жебровского. По информации газеты, речь идет о двух миллионах злотых (почти $500 тысяч), перечисленных в рамках пособий «500+» и «300+», которые Варшава выделяет на каждого ребенка.

Соцслужба последовательно выдает очередные решения о необоснованно полученном пособии и обязует получателей их вернуть, — заявил Жебровский.

Он добавил, что беженцы, в нарушение польских законов, покидали страну на срок более 30 дней, что автоматически лишало их доступа к этим выплатам.

По словам представителя соцслужбы, некоторые родители с детьми приезжали в Польшу с Украины, только чтобы оформить пособия, а затем сразу же выезжали назад.