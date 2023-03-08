Демонстранты в Тбилиси второй день протестуют против закона об иноагентах

Второй день протестов в Грузии: демонстранты идут к парламенту в Тбилиси. Для разгона акции власти применили слезоточивый газ и водометы, передает телеканал «МИР 24».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Митингующие выступают против закона об агентах иностранного влияния. Демонстранты считают его удушающим свободу СМИ и неправительственных организаций. Закон получил в парламенте первоначальное одобрение.