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1 час назад

Демонстранты в Тбилиси второй день протестуют против закона об иноагентах

Мир24иещё 2

Второй день протестов в Грузии: демонстранты идут к парламенту в Тбилиси. Для разгона акции власти применили слезоточивый газ и водометы, передает телеканал «МИР 24».

Демонстранты в Тбилиси второй день протестуют против закона об иноагентах
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Митингующие выступают против закона об агентах иностранного влияния. Демонстранты считают его удушающим свободу СМИ и неправительственных организаций. Закон получил в парламенте первоначальное одобрение.

Протесты продолжаются несмотря на то, что президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить на закон вето в случае его окончательного принятия.

В мире,Саломе Зурабишвили,
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