Демонстранты в Тбилиси второй день протестуют против закона об иноагентах

Второй день протестов в Грузии: демонстранты идут к парламенту в Тбилиси. Для разгона акции власти применили слезоточивый газ и водометы, передает телеканал «МИР 24».
Митингующие выступают против закона об агентах иностранного влияния. Демонстранты считают его удушающим свободу СМИ и неправительственных организаций. Закон получил в парламенте первоначальное одобрение.
Протесты продолжаются несмотря на то, что президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить на закон вето в случае его окончательного принятия.