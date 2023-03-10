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18 минут назад

Global Times: США выдумали украинский след в деле «Северных потоков», чтобы избежать войны с Россией

Деловая газета "Взгляд"иещё 5

Вашингтон использовал Украину, распространив информацию о якобы подрыве «Северных потоков» проукраинской группой, чтобы избежать войны с Россией, заявил американский историк и политолог, ведущий подкаста American Exception Аарон Гуд изданию Global Times.

Китайские СМИ рассказали, как США использовали Украину в деле «Северных потоков»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он отметил, что не находит эту теорию убедительной, хотя она может оказаться полезной ложью, которая предотвратит перерастание конфликта в ядерную войну, передает РИА «Новости».

Гуд добавил, что какой бы нелепой ни была информация о причастности украинцев к диверсии, возможно, это является частью того, как США отстраняются от Украины.

Политолог отметил, статья американского журналиста Сеймура Херша угрожала разрушить альянс с Германией, который был опорой гегемонии США после Второй мировой войны.

При этом Гуд не верит, что проукраинская группа подорвала газопроводы, так как ему трудно представить, что у них были возможности провести подобную операцию, так как трубопроводы очень прочные и располагаются под водой.

«Также вспомните, что Джо Байден сказал: «Если Россия вторгнется [на Украину], «Северного потока –2» больше не будет. Мы положим ему конец… Я обещаю вам, мы сможем это сделать», – заключил Гуд.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки западных СМИ переложить вину за взрывы на «Северных потоках» на некоего украинского олигарха являются стыдными.

В мире,Сеймур Херш,Джозеф Байден,Сергей Лавров,
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