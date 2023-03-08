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1 час назад

Власти Молдавии начали проверку Air Moldova

ТАСС

Власти Молдавии начали проверку авиакомпании Air Moldova, которая на минувшей неделе отменила более двух десятков рейсов из Кишинева. Об этом сообщила в ходе брифинга в среду министр инфраструктуры и регионального развития Лилия Дабижа.

Власти Молдавии начали проверку Air Moldova
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Орган гражданской авиации Молдавии начал проверку Air Moldova с целью выявления рисков или нарушений, допущенных данной компанией. Отмечу, что Air Moldova - это частная компания, а не государственная организация. Как только у нас будут результаты или выводы по результатам проверок, мы о них сообщим", - пояснила Дабижа.

Компания Air Moldova с 2 марта стала ежедневно отменять рейсы. Среди них полеты в Прагу, Варшаву, Тбилиси, Стамбул, Рим, Дюссельдорф, Болонью и другие города. Представители компании объяснили это операционными проблемами, поскольку недоступны три из четырех принадлежащих ей бортов. Отмены рейсов произошли на фоне ухода из Молдавии венгерского оператора Wizzair, руководство которого заявило, что с 14 марта приостановит полеты из Кишинева из "соображений безопасности воздушного пространства в регионе".

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