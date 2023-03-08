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25 минут назад

В центре Тбилиси вновь проходит акция против законопроекта об иноагентах

ТАСС

Более тысячи человек собрались в среду возле здания парламента в Тбилиси, передает корреспондент ТАСС. Акция возобновилась после того, как ночью спецназ разогнал протестующих против принятия законопроекта об иностранных агентах, который может помешать получению Грузией статуса кандидата в члены Евросоюза.

Движение на проспекте Руставели, где расположен парламент, перекрыто, участники акции держат флаги Грузии и Евросоюза, скандируют лозунги против принятия законопроекта, который во вторник был поддержан в первом чтении. Акция проходит мирно. В ней также участвуют студенты и организованное движение женщин, которые маршем прошли к парламенту по проспекту Руставели, выступая против законодательной инициативы.

Во вторник парламент Грузии принял в первом чтении грузинскую версию законопроекта об агентах иностранного влияния. Параллельно с заседанием у парламента собрались тысячи протестующих против законопроекта. Ситуация на акции протеста обострилась после поддержки депутатами парламента этого документа. Спецназ применил в отношении протестующих слезоточивый газ и водометы, ночью силовики вытеснили участников акции с прилегающей к парламенту территории. По данным МВД, на акции были задержаны 66 человек, в ходе беспорядков пострадали 50 сотрудников полиции.

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