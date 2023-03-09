В США нашли новое препятствие для вступления Украины в Евросоюз

«В свете стремления Украины вступить в ЕС, стране придется разработать свою энергетическую политику и рынок в соответствии с европейскими принципами. В будущем «Нафтогаз Украины» не должен возвращаться к своему прежнему статусу, поскольку крупные государственные компании неэффективны и открывают широкий простор для внутренних манипуляций», — сообщается в исследовании.