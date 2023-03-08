В ФРГ заявили об обысках из-за диверсий на «Северных потоках»

В ФРГ заявили об обысках, проведенных из-за диверсий на российских трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генеральную прокуратуру страны.
Обыски на судне, связываемом с подрывами, были проведены 18 и 20 января. В ведомстве также заявили, что не имеют окончательных сведений о заказчиках подрывов и их мотивах.
«Есть подозрение, что данное судно могло быть использовано для транспортировки взрывчатки», — рассказала представительница ведомства.
По ее словам, сейчас продолжается анализ изъятых в ходе обыска предметов и улик. Собеседница агентства подчеркнула, что пока рано говорить о возможной государственной причастности к диверсиям.