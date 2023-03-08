Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе обратил внимание на то, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили "внезапно перестал умирать". Об этом Кобахидзе заявил на пресс-конференции в офисе партии.

"Прошло 520 дней с момента заключения Саакашвили в тюрьму, и только эти две недели он "не умирал". Отсюда видно, насколько фальшивой является проводимая вокруг него кампания", – цитирует политика Sputnik Грузия.

Накануне в Грузии прошли акции протеста против принятого в первом чтении закона об иностранных агентах. Для разгона митинга вокруг грузинского парламента спецназ пустил в ход слезоточивый газ и водометы. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила категорически против принятия законопроекта об иностранных агентах. По ее словам, эта инициатива несет угрозу, в частности, для неправительственных организаций, действующих на территории страны. Посольство США охарактеризовало происходящее как "черный день для грузинской демократии". Сам закон оно считает "вдохновленным Кремлем" и несовместимым с европейской интеграцией страны.