Резников опроверг причастность Киева к диверсии на "Северных потоках"

Министр обороны Украины Алексей Резников после публикаций в СМИ на тему диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" заявил, что украинские спецслужбы не имеют к этому отношения. Это заявление он сделал в Стокгольме на полях неофициальной встречи министров обороны ЕС, видеозапись размещена на официальном сайте Еврокомиссии.

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"Для меня это [публикации] немного странна, потому что эта история не имеет к нам никакого отношения. Я полагаю, расследование официальных органов прояснит все детали. Это, конечно, "комплимент" нашим спецслужбам, но это не наших рук дело", - сказал Резников.

Газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников накануне сообщила, что диверсию на газопроводах системы "Северный поток" могла совершить некая "проукраинская группировка", которая действовала без ведома властей США. А издание Die Zeit выпустило публикацию, в которой говорится, что германские следователи установили судно, использовавшееся диверсантами. Компания, которая его арендовала, якобы принадлежала гражданам Украины и была зарегистрирована в Польше.