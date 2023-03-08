Абхазия раскрыла планы США на Грузию

Вашингтон планирует совершить государственный переворот в Грузии и грубо вмешивается во внутренние дела постсоветских стран. Об этом заявил министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба, сообщает Sputnik Абхазия.

«По нашей информации, в марте американцы будут пытаться совершить государственный переворот в Грузии. Это создает риски для архитектуры безопасности в нашем регионе», — заявил министр.

«США в очередной раз допускают грубое вмешательство во внутренние дела стран на постсоветском пространстве», — отметил он, говоря о реакции США на разгон акции протеста против закона об иноагентах в Тбилиси.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США не исключают возможности введения санкций в отношении представителей грузинских властей из-за ситуации вокруг принятия закона об иноагентах.

Вечером 7 марта парламент Грузии в первом чтении принял закон об иноагентах, что стало причиной выхода на улицы тысяч протестующих. Стычки между протестующими и полицией произошли вечером 7 марта у здания грузинского парламента. Стражи порядка применяли водометы и слезоточивый газ, а протестующие кидали в полицейских бутылки с зажигательной смесью, камни и строили баррикады.