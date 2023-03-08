КНР потребовала от США разъяснений из-за встречи Маккарти с главой Тайваня

Китайские власти выступают категорически против каких-либо официальных контактов между Вашингтоном и Тайбэем, в связи с чем КНР требует от американской стороны разъяснений по поводу ожидаемой встречи между спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти и главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

"КНР выражает обеспокоенность в связи с данной информацией. Мы уже сделали американской стороне серьезное представление и потребовали от США прояснить ситуацию, - сообщила она на брифинге. - Я хочу подчеркнуть: Китай против любых официальных контактов между Тайванем и Соединенными Штатами".

Видео дня

Официальный представитель напомнила, что соблюдение договоренностей по тайваньскому вопросу, а также принципа "Одного Китая" - основа для благополучного развития отношений между КНР и Соединенными Штатами. Она также привела слова министра иностранных дел Китая Цинь Гана, который ранее назвал проблему Тайваня красной линией, которую Вашингтону не следует переступать.

"Настоящая угроза миру и стабильности в Тайваньском проливе - это сепаратистские элементы на Тайване, - сказала Мао Нин. - Мы настаиваем, <…> чтобы США выполняли обещания, которые дало американское руководство, заверив, что не будет поддерживать сторонников так называемой независимости Тайваня".

Контакты между Вашингтоном и Тайбэем

Как сообщило агентство Bloomberg, Маккарти подтвердил, что встретится с Цай Инвэнь на территории Соединенных Штатов, а не в ходе визита на остров. Однако он не исключил, что посетит Тайвань в будущем.

В 2022 году Тайбэй посетила Нэнси Пелоси, занимавшая тогда пост спикера Палаты представителей. Ее визит вызвал крайне негативную реакцию со стороны Пекина.