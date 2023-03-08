МВД Грузии сообщило о 66 задержанных на акции протеста в Тбилиси

В Тбилиси после акции протеста, которая переросла в беспорядки из-за законопроекта об иностранном влиянии, задержаны 66 человек, сообщило МВД Грузии.

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«Факты правонарушения, совершенные указанными лицам, будут представлены в суд в установленный законом срок», — приводит сообщение полиции Sputnik Грузия.

8 марта митингующие в Грузии анонсировали продолжение акции протеста в Тбилиси в 15:00 по местному времени (14:00 мск).