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28 минут назад

МВД Грузии сообщило о 66 задержанных на акции протеста в Тбилиси

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В Тбилиси после акции протеста, которая переросла в беспорядки из-за законопроекта об иностранном влиянии, задержаны 66 человек, сообщило МВД Грузии.

МВД Грузии сообщило о 66 задержанных на акции протеста в Тбилиси
Фото: RT на русскомRT на русском

«Факты правонарушения, совершенные указанными лицам, будут представлены в суд в установленный законом срок», — приводит сообщение полиции Sputnik Грузия.

8 марта митингующие в Грузии анонсировали продолжение акции протеста в Тбилиси в 15:00 по местному времени (14:00 мск).

Беспорядки произошли 7 марта после того, как парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об агентах иностранного влияния. Документ предлагает создать реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, которые получают деньги от иностранного государства.

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