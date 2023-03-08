Грузия отправила в Венецианскую комиссию законопроект об иноагентах

Грузия направила в Венецианскую комиссию принятый накануне в первом чтении законопроект об агентах иностранного влияния. Об этом в среду на брифинге сообщил председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

"Связь этого законопроекта с получением статуса кандидата [в члены ЕС] является спекуляцией по одной простой причине. Мы выразили максимальное уважение европейским институтам тем, что направили этот законопроект в Венецианскую комиссию, что и обещали изначально", - сообщил Кобахидзе.

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Во вторник парламент Грузии принял в первом чтении грузинскую версию законопроекта об агентах иностранного влияния. Во время заседания у парламента собрались тысячи протестующих против законопроекта. Ситуация на акции протеста обострилась после поддержки депутатами парламента этого документа. Спецназ применил в отношении протестующих слезоточивый газ и водометы. В результате ночью силовики вытеснили участников акции с прилегающей к парламенту территории. По данным МВД, на акции были задержаны 66 человек, в ходе беспорядков пострадали 50 сотрудников полиции.

В феврале в грузинском парламенте зарегистрировали две версии законопроекта об иноагентах - грузинскую и американскую, представляющую собой перевод американского закона о регистрации иностранных агентов. Иностранным агентом, согласно документу, может быть и СМИ, при этом инициатива не касается физических лиц. Американская версия относится не только к юрлицам, но и к физлицам, она также включает уголовную ответственность.