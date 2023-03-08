Шольц рассказал о контактах с Путиным по вопросу урегулирования на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что уже неоднократно говорил по телефону с президентом РФ Путиным об урегулировании на Украине и готов продолжать общение.
"Я говорю с российским президентом - один из немногих, - передает ТАСС слова канцлера во время встречи с согражданами в Котбусе. - Я его не только посетил в Москве, но с тех пор провел с ним очень-очень много телефонных разговоров, которые длились очень долго".
Он признал наличие разногласий с российским лидером.
"И я это (контакты с Москвой - прим.ред.) продолжу делать, хотя у нас и есть разногласия", - сказал Шольц.