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36 минут назад

Шольц заявил о готовности обсуждать с Путиным урегулирование на Украине

Российская Газета

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что уже неоднократно говорил по телефону с президентом РФ Путиным об урегулировании на Украине и готов продолжать общение.

Шольц рассказал о контактах с Путиным по вопросу урегулирования на Украине
Фото: globallookpressgloballookpress

"Я говорю с российским президентом - один из немногих, - передает ТАСС слова канцлера во время встречи с согражданами в Котбусе. - Я его не только посетил в Москве, но с тех пор провел с ним очень-очень много телефонных разговоров, которые длились очень долго".

Он признал наличие разногласий с российским лидером.

Шольц спрогнозировал длительность конфликта на Украине

"И я это (контакты с Москвой - прим.ред.) продолжу делать, хотя у нас и есть разногласия", - сказал Шольц.

В мире,Олаф Шольц,Владимир Путин,
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