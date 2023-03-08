Что известно о протестах в Грузии 8 марта

В Грузии, в ночь с 7 на 8 марта прошли протесты против закона об иноагентах. Акция завершилась только к утру. В митинге участвовало более 1000 человек. URA.RU приводит главную информацию о прошедших массовых беспорядках.

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Массовые протесты в стране начались 7 марта. Завершились они только к утру 8 марта, передает «Интерпрессньюс».

Демонстрация началась после принятия парламентом закона «О прозрачности иностранного влияния». Согласно документу, если физическое лица или СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, будут внесены в специальный реестр. За уклонение от этой процедуры предусмотрен штраф в размере 25 тысяч лари (727,5 тысячи рублей). При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих, заявив, что наложит вето на закон об иностранных агентах.

Акция протеста прошла у здания грузинского парламента в Тбилиси. В ней участвовало более 1000 человек. В ходе мероприятия произошли столкновения с полицией. В результате столкновений с полицейскими пострадали более 200 граждан, около 300 человек были задержаны.

Согласно заявлениям Министерства внутренних дел (МВД) Грузии, часть протестующих внезапно начала нападать на силовиков. В ответ на это полиция применила дубинки, слезоточивый газ и водометы. Позже некоторые демонстранты предприняли попытки проникнуть в здание парламента и забросать полицейских «коктейлями Молотова».

В США выступили против закона об иноагентах. Американские дипломаты охарактеризовали эту ситуацию, как «черный день для грузинской демократии». Также они поставили под вопрос возможность продолжения евроатлантической интеграции.