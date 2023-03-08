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25 минут назад

Что известно о протестах в Грузии 8 марта

Ura.Ru

В Грузии, в ночь с 7 на 8 марта прошли протесты против закона об иноагентах. Акция завершилась только к утру. В митинге участвовало более 1000 человек. URA.RU приводит главную информацию о прошедших массовых беспорядках.

Что известно о протестах в Грузии 8 марта
Фото: ТАССТАСС

Массовые протесты в стране начались 7 марта. Завершились они только к утру 8 марта, передает «Интерпрессньюс».

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Демонстрация началась после принятия парламентом закона «О прозрачности иностранного влияния». Согласно документу, если физическое лица или СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, будут внесены в специальный реестр. За уклонение от этой процедуры предусмотрен штраф в размере 25 тысяч лари (727,5 тысячи рублей). При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих, заявив, что наложит вето на закон об иностранных агентах.

Акция протеста прошла у здания грузинского парламента в Тбилиси. В ней участвовало более 1000 человек. В ходе мероприятия произошли столкновения с полицией. В результате столкновений с полицейскими пострадали более 200 граждан, около 300 человек были задержаны.

Согласно заявлениям Министерства внутренних дел (МВД) Грузии, часть протестующих внезапно начала нападать на силовиков. В ответ на это полиция применила дубинки, слезоточивый газ и водометы. Позже некоторые демонстранты предприняли попытки проникнуть в здание парламента и забросать полицейских «коктейлями Молотова».

В США выступили против закона об иноагентах. Американские дипломаты охарактеризовали эту ситуацию, как «черный день для грузинской демократии». Также они поставили под вопрос возможность продолжения евроатлантической интеграции.

Лидер грузинской оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» анонсировал новую акцию протеста. Она пройдет днем 8 марта.

В мире,Саломе Зурабишвили,ЕС,
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