В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
30 минут назад

Стало известно о проблемах Финляндии из-за закрытия границы с Россией

Lenta.ruиещё 5

Финский портал Yle в статье под названием «Страдания восточной границы» рассказал о проблемах у жителей восточной части Финляндии из-за закрытия границы с Россией. По его информации, связи местного населения, которые выстраивались десятилетиями, рухнули.

Стало известно о проблемах Финляндии из-за закрытия границы с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как стало известно порталу, когда торговля между двумя странами сошла на нет, жизнь в приграничных финских регионах затихла. Еще в 1918 году после обретения Финляндией независимости их жители протестовали против закрытия границы, поскольку это мешало их свободе передвижений и деловой активности.

«Сейчас многие жители юго-восточной Финляндии проходят через те же переживания. Желание съездить в Выборг или Светогорск за бензином, в парикмахерскую или просто расслабиться никуда не исчезло», — отмечается в материале.

МИД Украины отреагировал на слова Лукашенко о Зеленском

Профессор истории Университета Восточной Финляндии Мария Ляхтеенмяки подчеркнула, что закрытие границ всегда влечет негативные последствия. Портал Yle указал, что из-за сложившейся ситуации наблюдается спад торговых отношений, разрываются контакты с друзьями и родными, прекращается культурное сотрудничество.

Ранее крупный бизнес Финляндии подсчитал убытки после ухода из России. В общей сложности компании потеряли более четырех миллиардов евро, сообщила местная газета Helsingin Sanomat.

В мире,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий