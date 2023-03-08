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25 минут назад

Глава МИД Литвы пугает НАТО китайскими заводами под Санкт-Петербургом

Газета.Ru

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис назвал сотрудничество Москвы и Пекина вызовом североатлантической безопасности. Ландсбергис рассказал о возможной перспективе строительства Китаем заводов под Санкт-Петербургом, которые призваны помочь России в преодолении санкций, сообщает РИА Новости.

Глава МИД Литвы напугал НАТО китайскими заводами под Санкт-Петербургом
Фото: APAP

Приглашения на Вильнюсский саммит НАТО были также высланы странам Азиатско-Тихоокеанского региона, с которыми, в том числе, планируется обсудить Китай, как и на саммите НАТО в Мадриде в 2022 году. Ландсбергис пояснил, что сейчас обсуждается, нормально ли для НАТО выйти за пределы Североатлантического региона.

Представитель прибалтийской страны считает безграничное сотрудничество Китая с Россией перенесет его из Азиатско-Тихоокеанского региона в Североатлантический. Он в частности указал на строительство заводов под Санкт-Петербургом. По его оценке, такой проект является вызовом североатлантической безопасности.

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