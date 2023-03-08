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20 минут назад

Земан после 10 лет покидает пост президента Чехии

ТАСС

Милош Земан покидает пост президента Чехии. В среду истекает его второй пятилетний мандат главы государства, и на следующей день, в четверг, в Пражском граде пройдет церемония инаугурации его преемника генерала армии в отставке Петра Павела.

Земан после 10 лет покидает пост президента Чехии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Многие чешские политологи и СМИ критически оценивают десятилетие президентства Земана, в особенности его внешнюю политику. Ранее он выступал за развитие отношений Чехии с Россией, прежде всего в экономической области, но после 24 февраля 2022 года диаметрально пересмотрел свой подход. Его также критикуют за "прокитайскую позицию". Чешское радио в этой связи напомнило, что он обещал привлечь в национальную экономику 230 млрд крон (примерно €10,2 млрд) в качестве инвестиций из КНР, но на практике капиталовложения были незначительными.

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В последнем интервью в качестве президента, вышедшем в воскресенье в эфир телеканала CNN Prima NEWS, Земан отстаивал свою позицию по развитию экономических отношений Чехии с Китаем. Расширение сотрудничества, по его словам, соответствует интересам республики. Об этом свидетельствует тот факт, что КНР является ее вторым внешнеторговым партнером после Германии. По мнению Земана, активизации торгово-экономического взаимодействия с Китаем препятствуют контакты чешских политиков с Тайванем, что Пекин воспринимает как провокацию.

На заслуженном отдыхе

Во вторник 78-летний Земан переехал из дворца Ланы, официальной загородной резиденции главы государства в одноименном местечке близ Праги, в построенную рядом собственную виллу. За ним пожизненно закреплены автомобиль с водителем и охрана. Его ежемесячные доходы составят 123 тыс. крон (около €5,2 тыс.), включая пенсию и выделяемые государством средства на содержание помощника-ассистента. Им, как проинформировал политик, станет его супруга Ивана Земанова.

В интервью CNN Prima NEWS Земан посетовал, что не представляет, как с семьей будет существовать на пенсии после освобождения поста президента, только зарплата которого, без ежемесячно выделяемых средств на представительские расходы, составляет более 340 тыс. крон (примерно €14 тыс.).

"Что ж, нам на это (нынешние доходы - прим. ТАСС) придется выжить", - сказал он.

Земан стал первым президентом Чехии, избранным в ходе прямых и всеобщих выборов. До этого глава государства избирался на совместном заседании обеих палат парламента республики. Как отмечают СМИ, его преемник в Пражском граде Петр Павел собрал на состоявшихся в январе текущего года президентских выборах значительно большее число голосов избирателей (за Павела проголосовали более 3,3 млн из около 8,25 млн зарегистрированных избирателей), чем Земан получал на выборах в 2013 и 2018 годах. Конституция страны допускает возможность только двух президентских мандатов, что исключало очередное переизбрание Земана.

В мире,Петр Павел,Милош Земан,
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