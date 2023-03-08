Байден и Макрон договорились о дальнейшей поддержке Украины

Президент США Джо Байден встретился с главой Франции Эммануэлем Макроном и обсудил поддержку Украины, а также сотрудничество двух государств в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

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Как говорится в сообщении, лидеры США и Франции обсудили ситуацию на Украине и способы поддержать Киев, рассматривая возможность дальнейшей помощи в сфере безопасности и ввода санкций против России.

Байден и Макрон также обсудили сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе и способы реагирования на провокации со стороны Китая, который «бросает вызовы международному порядку». Кроме того, США и Франция все еще намерены координировать усилия для ускоренного транзита к экономике чистой энергетики.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц встретился с главой США в Вашингтоне и заявил о необходимости показать решимость союзников поддерживать Украину в борьбе с Россией «столько, сколько нужно». Агентство отмечает, что ситуация на Украине стала единственной темой, которую затронули лидеры Германии и США в открытой для представителей СМИ части встречи в Белом доме.