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29 минут назад

Байден и Макрон договорились о дальнейшей поддержке Украины

Елена Прошина

Президент США Джо Байден встретился с главой Франции Эммануэлем Макроном и обсудил поддержку Украины, а также сотрудничество двух государств в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Байден и Макрон договорились о дальнейшей поддержке Украины
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в сообщении, лидеры США и Франции обсудили ситуацию на Украине и способы поддержать Киев, рассматривая возможность дальнейшей помощи в сфере безопасности и ввода санкций против России.

Байден и Макрон также обсудили сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе и способы реагирования на провокации со стороны Китая, который «бросает вызовы международному порядку». Кроме того, США и Франция все еще намерены координировать усилия для ускоренного транзита к экономике чистой энергетики.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц встретился с главой США в Вашингтоне и заявил о необходимости показать решимость союзников поддерживать Украину в борьбе с Россией «столько, сколько нужно». Агентство отмечает, что ситуация на Украине стала единственной темой, которую затронули лидеры Германии и США в открытой для представителей СМИ части встречи в Белом доме.

Байден при этом похвалил властей ФРГ за постоянную помощь Украине и давление на Россию, упомянув отказ от российских энергоносителей.

В мире,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Джозеф Байден,
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