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47 минут назад

Митингующие в Тбилиси прорвали заграждения около входа в парламент

Вечерняя Москва

Протестующие против закона об иностранных агентах в центре Тбилиси прорвали заграждения возле входа в парламент при попытке ворваться во внутренний двор здания. Кадры транслируют грузинские телекомпании в прямых эфирах во вторник, 7 марта.

Митингующие в Тбилиси прорвали заграждения около входа в парламент
Фото: PixabayPixabay

— Митингующие прорвали железные ограждения, установленные перед главной калиткой парламента. На территории внутреннего двора парламента стоят бригады спецназа, которые применяют водометы и пенную воду для разгона митингуюших. Проспект Руставели все еще перекрыт демонстрантами, — сообщил телеканал «Рустави 2».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что поддерживает митингующих, которые вышли на улицы Тбилиси из-за принятия в первом чтении закона об иноагентах, и пообещала наложить вето на него.

7 марта парламент Грузии принял в первом чтении закон об иноагентах. Согласно документу, таковым считается СМИ и неправительственные организации, которые минимум на 20 процентов финансируются из-за границы. Закон предлагает создать реестр, куда будут включаться признанные агентами иностранного влияния организации.

В тот же день в Тбилиси начались акции протеста против принятия этого закона, которые переросли в столкновения с полицией.

В мире,Саломе Зурабишвили,
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