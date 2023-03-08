Митингующие в Тбилиси прорвали заграждения около входа в парламент

Протестующие против закона об иностранных агентах в центре Тбилиси прорвали заграждения возле входа в парламент при попытке ворваться во внутренний двор здания. Кадры транслируют грузинские телекомпании в прямых эфирах во вторник, 7 марта.

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— Митингующие прорвали железные ограждения, установленные перед главной калиткой парламента. На территории внутреннего двора парламента стоят бригады спецназа, которые применяют водометы и пенную воду для разгона митингуюших. Проспект Руставели все еще перекрыт демонстрантами, — сообщил телеканал «Рустави 2».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что поддерживает митингующих, которые вышли на улицы Тбилиси из-за принятия в первом чтении закона об иноагентах, и пообещала наложить вето на него.

7 марта парламент Грузии принял в первом чтении закон об иноагентах. Согласно документу, таковым считается СМИ и неправительственные организации, которые минимум на 20 процентов финансируются из-за границы. Закон предлагает создать реестр, куда будут включаться признанные агентами иностранного влияния организации.