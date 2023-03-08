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30 минут назад

Спецназ начал разгонять митингующих в Тбилиси

Елена Прошина

Сотрудники спецназа выстроились в ряд и двинулись по проспекту Руставели, чтобы разогнать участников протестной акции с помощью водометов и слезоточивого газа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на грузинский телеканал «Рустави 2».

Спецназ начал разгонять митингующих в Тбилиси
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что спецназ двинулся по проспекту Руставели с двух локаций, с улицы Читадзе и площади Свободы.

Президент Грузии поддержала протестующих в Тбилиси

Как говорится в сюжете, в Тбилиси перед зданием парламента образовалась толпа митингующих, которые выступают против законопроекта об иностранных агентах. Инициативу приняли в первом чтении.

Ранее сообщалось, что в парламент Грузии поступил законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который предполагает создание в стране перечня СМИ, неправительственных организаций и субъектов, получающих финансовые средства от иностранного государства. Представители правящей партии «Грузинская мечта», составляющие в парламенте большинство, сообщили в СМИ, что намерены поддержать законопроект. Если президент Грузии Саломе Зурабишвили не одобрит эту инициативу и наложит вето, депутаты постараются его преодолеть.

Участники протестной акции убеждены, что Грузия сделает шаг назад от Европейского союза, если законопроект будет принят.

В мире,Саломе Зурабишвили,ЕС,
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