Спецназ начал разгонять митингующих в Тбилиси

Сотрудники спецназа выстроились в ряд и двинулись по проспекту Руставели, чтобы разогнать участников протестной акции с помощью водометов и слезоточивого газа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на грузинский телеканал «Рустави 2».

Фото: ТАСС ТАСС

Уточняется, что спецназ двинулся по проспекту Руставели с двух локаций, с улицы Читадзе и площади Свободы.

Как говорится в сюжете, в Тбилиси перед зданием парламента образовалась толпа митингующих, которые выступают против законопроекта об иностранных агентах. Инициативу приняли в первом чтении.

Ранее сообщалось, что в парламент Грузии поступил законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который предполагает создание в стране перечня СМИ, неправительственных организаций и субъектов, получающих финансовые средства от иностранного государства. Представители правящей партии «Грузинская мечта», составляющие в парламенте большинство, сообщили в СМИ, что намерены поддержать законопроект. Если президент Грузии Саломе Зурабишвили не одобрит эту инициативу и наложит вето, депутаты постараются его преодолеть.