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1 час назад

Евросоюз раскритиковал закон об иноагентах в Грузии

Lenta.ruиещё 3

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель раскритиковал принятие грузинским парламентом в первом чтении законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», отметив, что это идет вразрез стремлению Тбилиси стать частью Европейского союза, сообщает ТАСС.

Евросоюз раскритиковал закон об иноагентах в Грузии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Парламент Грузии во вторник принял в первом чтении новый закон о транспарентности внешнего влияния. Это очень плохое развитие событий для Грузии и ее народа», — заявил он.

Боррель уточнил, что данный закон несовместим с теми ценностями и стандартами, которых придерживается ЕС, а также противоречит намерению Грузии вступить в организацию. При этом он призвал уважать право граждан страны выходить на мирные протесты.

Ранее сообщалось, что протестующие против закона об иноагентах в Тбилиси забросали полицию коктейлями Молотова. Причиной протестов стало намерение правящей партии в Грузии принять закон «О прозрачности иностранного влияния».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и пообещала наложить вето на закон, который, по ее словам, является недействительным и никому не нужен.

В мире,Жозеп Боррель,Саломе Зурабишвили,ЕС,
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