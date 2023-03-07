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26 минут назад

Полиция Грузии применила резиновые пули и слезоточивый газ, есть пострадавшие

Елена Прошина

МВД Грузии сообщает, что в ходе столкновений между полицией и протестующими у здания грузинского парламента в Тбилиси, силовики применили слезоточивый газ и водомёты.

Полиция Грузии применила резиновые пули и слезоточивый газ, есть пострадавшие
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ведомство также сообщило, что среди силовиков есть пострадавшие. Кроме того, повреждения получила полицейская техника и снаряжение. Как уточнили в МВД страны, протест против законопроекта об иноагентах перерос рамки «свободы выражения и мирного собрания» и принял насильственный характер. Как объяснили в ведомстве, протестующие отказались подчиняться требованиям полиции, поэтому последние применили силу и специальные средства «в рамках законных полномочий».

Согласно имеющейся информации, полиция также применила резиновые пули, когда протестующие стали кидать в силовиков камни и бутылки с зажигательной смесью. Кроме того, есть сообщения о задержаниях.

Гражданский митинг против законопроекта об иноагентах начался 7 марта у здания парламента в Тбилиси. После того, как законопроект поддержали в парламенте, участники протеста попытались перекрыть вход в здание парламента, что привело к столкновению с полицией.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон не исключает ввода санкции против властей Грузии из-за нарушений прав человека во время протестов в Тбилиси.

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