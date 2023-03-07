Президент Грузии поддержала протестующих в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих в Тбилиси на проспекте Руставели против законопроекта об иноагентах.

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"Я обращаюсь к вам, стоящим этим вечером на [проспекте] Руставели, где и я не раз стояла. Сегодня я стою в Нью-Йорке, и за мной статуя Свободы. Это является символом, ради чего Грузия боролась всегда, ради чего мы дошли до сегодняшнего дня. Я рядом с вами, потому что сегодня вы представляете свободную Грузию", - сказала Зурабишвили в распространенном во вторник видеообращении.

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Глава грузинского государства также добавила, что законопроект об иноагентах следует отменить, и подтвердила свое намерение наложить на него вето. По ее словам, его не стоит посылать в Венецианскую комиссию для заключения и даже рассматривать по статьям. Она также выступила с утверждением, что законопроект, "возможно, был подписан под диктовку Москвы". Зурабишвили не привела никаких доказательств своих слов.

Зурабишвили находится в Нью-Йорке с рабочим визитом с 5 марта. Она принимает участие в 67-й сессии Комиссии по положению женщин ООН. Грузинский лидер уже выступила перед участниками сессии. У нее также были запланированы двусторонние переговоры с коллегами из разных стран. Зурабишвили в рамках визита в США должна была посетить Йельский и Гарвардский университеты, но она отменила все свои встречи в Нью-Йорке из-за протестов.

В Тбилиси во вторник у здания парламента проходит митинг против законопроекта об иноагентах. Ситуация на акции протеста обострилась после того, как парламент в первом чтении поддержал инициативу. Демонстранты попытались перекрыть служебный вход в парламент, откуда депутаты должны были покинуть законодательный орган. Это привело к столкновению с полицией, которой несколько раз пришлось применить слезоточивый газ и водомет для разгона толпы.

Законопроекты об иноагентах

В феврале в грузинском парламенте зарегистрировали две версии законопроекта об иноагентах - грузинскую и американскую, представляющую собой перевод американского закона о регистрации иностранных агентов. Согласно грузинской версии документа, агентом иностранного влияния должно считаться юридическое лицо, более 20% финансирования которого идет из-за рубежа. Иностранным агентом, согласно документу, может быть и СМИ, при этом инициатива не касается физических лиц. Американская версия относится не только к юрлицам, но и к физлицам, она также включает уголовную ответственность.