США пригрозили Грузии санкциями из-за закона об иноагентах

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Белый дом может ввести санкции против Грузинских властей из-за происходящего в стране на фоне законапроекта об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС.

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Он подчеркнул, что у США есть определённые инструменты, которые позволяют Вашингтону привлечь к ответственности тех, кто «в любой стране мира» нарушает права человека. При этом Прайс отказался называть конкретных людей или организации, которые могут попасть в санкционные списки.