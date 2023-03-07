США пригрозили Грузии санкциями из-за закона об иноагентах

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Белый дом может ввести санкции против Грузинских властей из-за происходящего в стране на фоне законапроекта об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС.
Он подчеркнул, что у США есть определённые инструменты, которые позволяют Вашингтону привлечь к ответственности тех, кто «в любой стране мира» нарушает права человека. При этом Прайс отказался называть конкретных людей или организации, которые могут попасть в санкционные списки.
Напомним, что 7 марта у здания парламента в Тбилиси начался гражданский митинг против принятия нового законопроекта об иноагентах. Когда инициатива встретила парламентскую поддержку в первом чтении, протестующие предприняли попытку заблокировать вход в здание парламента. Это привело к столкновению между грузинской полицией и протестующими – для разгона толпы силовики применили слезоточивый газ и водометы.