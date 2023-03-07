Стая обезьян убила пожилую женщину в деревне вблизи индийского города Камаредди, штат Телангана. Об этом сообщает The Hindu.

Фото: Federica Bisso / Unsplash Federica Bisso / Unsplash

70-летняя Чатарабоина Нарсавва жила в доме с младшей дочерью Сугуной. Девушка уехала в город на свадьбу. В это время ее мать осталась одна и занималась работой по хозяйству.

Неожиданно на женщину напала стая диких обезьян. Приматы облепили грудь, спину и конечности Нарсаввы. Соседи услышали крики женщины о помощи, но вместо того, чтобы попытаться спасти ее, испугались и спрятались в своих домах. Они ждали до тех пор, пока обезьяны не убежали с места происшествия.

Сугуна вернулась домой через 20 минут после нападения животных и отвезла мать в больницу. Врачи попытались оказать женщине медицинскую помощь, но она скончалась от полученных травм.