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27 минут назад

Стая обезьян убила пожилую женщину

Lenta.ru

Стая обезьян убила пожилую женщину в деревне вблизи индийского города Камаредди, штат Телангана. Об этом сообщает The Hindu.

Стая обезьян убила пожилую женщину
Фото:  Federica Bisso / Unsplash Federica Bisso / Unsplash

70-летняя Чатарабоина Нарсавва жила в доме с младшей дочерью Сугуной. Девушка уехала в город на свадьбу. В это время ее мать осталась одна и занималась работой по хозяйству.

Неожиданно на женщину напала стая диких обезьян. Приматы облепили грудь, спину и конечности Нарсаввы. Соседи услышали крики женщины о помощи, но вместо того, чтобы попытаться спасти ее, испугались и спрятались в своих домах. Они ждали до тех пор, пока обезьяны не убежали с места происшествия.

Сугуна вернулась домой через 20 минут после нападения животных и отвезла мать в больницу. Врачи попытались оказать женщине медицинскую помощь, но она скончалась от полученных травм.

Ранее сообщалось, что полицейский в индийском городе Буландшахр попытался спастись от напавших на него обезьян и погиб, упав с крыши собственного дома. Пострадавшего экстренно госпитализировали, но, несмотря на оказанную врачами помощь, мужчина скончался.

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