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42 минуты назад

Полиция применила дубинки против протестующих в Париже

Елена Прошина

Французская полиция начала бить протестующих дубинками на манифестации в Париже. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что среди протестующих есть пострадавшие. Также в сеть попали кадры, на которых видно, как французская полиция применяет дубинки против участников протестов.

В Париже произошли беспорядки на акции протеста

Напомним, что беспорядки в Париже вспыхнули в ходе массовой забастовки против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. На акции протеста вышли десятки тысяч человек. Во время манифестации некоторые участники протестов стали забрасывать полицейских бутылками и зажигательной смесью, а также разбивать остановки и витрины. Для разгона протестующих силовики применили слезоточивый газ и водомёты.

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