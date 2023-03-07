Полиция применила дубинки против протестующих в Париже

Уточняется, что среди протестующих есть пострадавшие. Также в сеть попали кадры, на которых видно, как французская полиция применяет дубинки против участников протестов.

Напомним, что беспорядки в Париже вспыхнули в ходе массовой забастовки против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. На акции протеста вышли десятки тысяч человек. Во время манифестации некоторые участники протестов стали забрасывать полицейских бутылками и зажигательной смесью, а также разбивать остановки и витрины. Для разгона протестующих силовики применили слезоточивый газ и водомёты.