Генсек ООН прибыл на Украину

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл на Украину , где встретится с президентом Владимиром Зеленским . Об этом сообщает ТАСС.

«В данный момент он на Украине и направляется в Киев, где в среду встретится с президентом Владимиром Зеленским», — сообщил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак .

Как сообщалось ранее, Гутерриш и украинский лидер в ходе встречи в среду, 8 марта, планируют обсудить продление зерновой сделки и другие связанные с этим вопросы. После этого визита генсек ООН вернется в Нью-Йорк.