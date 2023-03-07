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27 минут назад

Генсек ООН прибыл на Украину

Lenta.ru

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл на Украину, где встретится с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.

Генсек ООН прибыл на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В данный момент он на Украине и направляется в Киев, где в среду встретится с президентом Владимиром Зеленским», — сообщил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

Как сообщалось ранее, Гутерриш и украинский лидер в ходе встречи в среду, 8 марта, планируют обсудить продление зерновой сделки и другие связанные с этим вопросы. После этого визита генсек ООН вернется в Нью-Йорк.

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