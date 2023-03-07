ЕС ввел в действие обновленную шенгенскую базу данных

"Сегодня обновленная SIS начала работать. Это самая широкая система по пограничному контролю и обмену информацией в Европе. Она включает информацию о разыскиваемых и пропавших лицах, о гражданах третьих стран, не имеющих легального права находиться на территории Евросоюза, а также об украденных или пропавших объектах (оружии, транспортных средствах, удостоверениях личности). Эта система является основой самой продвинутой в мире пограничной системы, которую мы строим", - заявила Еврокомиссия.

В ходе расследования масштабных террористических актов в Париже осенью 2015 года и Брюсселе весной 2016 года выяснилось, что в группу лиц, организовавших и совершивших эти теракты, входили люди, разыскиваемые по террористическим обвинениям, и, несмотря на это, они не только свободно перемещались по территории ЕС, но и неоднократно выезжали за границу, в том числе в Турцию и Сирию, беспрепятственно проходя проверки документов. Эта ситуация стала одной из причин, по которой Евросоюз приступил к созданию новой полицейской и миграционной базы данных в рамках шенгенского пространства.