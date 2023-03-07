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55 минут назад

ЕС ввел в действие обновленную шенгенскую базу данных

ТАСС

Евросоюз ввел в действие во вторник обновленную Шенгенскую информационную систему (SIS), создававшуюся с 2016 года, которая включает расширенную информацию обо всех людях, пересекающих границы сообщества. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

ЕС ввел в действие обновленную шенгенскую базу данных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня обновленная SIS начала работать. Это самая широкая система по пограничному контролю и обмену информацией в Европе. Она включает информацию о разыскиваемых и пропавших лицах, о гражданах третьих стран, не имеющих легального права находиться на территории Евросоюза, а также об украденных или пропавших объектах (оружии, транспортных средствах, удостоверениях личности). Эта система является основой самой продвинутой в мире пограничной системы, которую мы строим", - заявила Еврокомиссия.

Предыдущая база данных SIS II продемонстрировала серьезные системные недостатки в 2016 году.

В ходе расследования масштабных террористических актов в Париже осенью 2015 года и Брюсселе весной 2016 года выяснилось, что в группу лиц, организовавших и совершивших эти теракты, входили люди, разыскиваемые по террористическим обвинениям, и, несмотря на это, они не только свободно перемещались по территории ЕС, но и неоднократно выезжали за границу, в том числе в Турцию и Сирию, беспрепятственно проходя проверки документов. Эта ситуация стала одной из причин, по которой Евросоюз приступил к созданию новой полицейской и миграционной базы данных в рамках шенгенского пространства.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,
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