МИД Украины прокомментировал оскорбление в адрес Зеленского от Лукашенко
Представитель МИД Украины Олег Николенко отреагировал на грубое высказывание в адрес президента Украины Владимира Зеленского от президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает РИА «Новости».
Николенко назвал слова белорусского лидера «Актом бессилия».
«Александр Лукашенко также позволил себе грубый персональный выпад в адрес президента Украины. Этот акт бессилия оставим без ответа», – написал представитель МИД Украины в своих социальных сетях.
Напомним, что во время рассказа о задержании на территории Беларуси диверсанта из Украины, Лукашенко назвал Зеленского «просто гнидой».
«Президент Зеленский - просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как президент», – сказал он.