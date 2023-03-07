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56 минут назад

В Париже произошли беспорядки на акции протеста против пенсионной реформы

ТАСС

Беспорядки произошли во вторник в Париже в ходе всеобщей забастовки против пенсионной реформы. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, во время манифестации, организованной движением "желтых жилетов", в районе бульвара Пор-Руаяль группа агрессивно настроенных людей начала забрасывать полицию бутылками, а также кидать в сторону правоохранителей пиротехнические средства.

Протестующие также били рекламные щиты и остановки. Полиция применила слезоточивый газ для разгона радикальных участников протеста.

Всего во вторник во Франции проходят более 260 манифестаций против правительственного проекта, обсуждаемого сейчас в парламенте. Согласно законопроекту, возраст выхода на пенсию должен быть увеличен с 62 до 64 лет к 2030 году. Документ также предполагает повышение размера минимальной пенсии до €1,2 тыс. и отмену ряда специальных пенсионных режимов в различных отраслях.

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