В США обвинили Байдена в высокомерии

«Из-за небрежности Байдена мы сейчас приближаемся к такой точке, в которой нам, возможно, придется уменьшить объемы помощи Украине и вместо этого восполнить наши запасы оружия, чтобы его хватало для поддержания наших собственных стратегических планов. Нельзя класть национальную безопасность Соединенных Штатов на алтарь высокомерия Байдена», — заключил автор.