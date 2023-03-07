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58 минут назад

В США обвинили Байдена в высокомерии

Lenta.ruиещё 2

Президент США Джо Байден продолжает помогать Вооруженным силам Украины (ВСУ), снабжая их оружием и боеприпасами. Однако он не восполняет американские резервы, написал обозреватель Джед Баббин в материале для The American Spectator.

В США обвинили Байдена в высокомерии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Журналист заявил, что производственные мощности США в области выпуска оружия не так эффективны, а поддержку Украины усиливает «снарядный голод» страны. Он напомнил, что Вашингтон не обладает жизненно важными национальными интересами в Киеве, который не входит и не должен входить в НАТО.

Баббин также обвинил Байдена в высокомерии и подчеркнул, что оно подрывает национальную безопасность США.

«Из-за небрежности Байдена мы сейчас приближаемся к такой точке, в которой нам, возможно, придется уменьшить объемы помощи Украине и вместо этого восполнить наши запасы оружия, чтобы его хватало для поддержания наших собственных стратегических планов. Нельзя класть национальную безопасность Соединенных Штатов на алтарь высокомерия Байдена», — заключил автор.

В мире,Джозеф Байден,НАТО,
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