В Италии указали на пользу отношений Китая и РФ в вопросе конфликта на Украине

Китай может стать «инструментом мира» на Украине из-за положительных отношений с Россией . Об этом заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни, передает «РИА Новости».

«Именно потому, что у него положительные отношения с Россией, он может стать инструментом мира. С этой точки зрения позитивные отношения КНР с РФ могут стать полезными», — отметил Таяни.

Он указал, что на встрече с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в феврале передал Китаю, что Пекин может убедить Москву прислушаться «к умеренным советам» по урегулированию конфликта на Украине. Таяни считает, что любые усилия КНР могут привести к завершению боевых действий.