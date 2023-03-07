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1 час назад

В Италии указали на пользу отношений Китая и РФ в вопросе конфликта на Украине

Елена Прошина

Китай может стать «инструментом мира» на Украине из-за положительных отношений с Россией. Об этом заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни, передает «РИА Новости».

В Италии указали на пользу отношений Китая и РФ в вопросе конфликта на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Китай является основным действующим игроком на мировой арене.

«Именно потому, что у него положительные отношения с Россией, он может стать инструментом мира. С этой точки зрения позитивные отношения КНР с РФ могут стать полезными», — отметил Таяни.

Он указал, что на встрече с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в феврале передал Китаю, что Пекин может убедить Москву прислушаться «к умеренным советам» по урегулированию конфликта на Украине. Таяни считает, что любые усилия КНР могут привести к завершению боевых действий.

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