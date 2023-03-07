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1 час назад

Венгрия опровергла подготовку ВСУ

Lenta.ru

Будапешт не занимается подготовкой Вооруженных сил Украины (ВСУ), опровергли данные в Минобороны Венгрии. Об этом сообщает портал Telex.

Венгрия опровергла подготовку ВСУ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Министерство обороны ответило, что венгерские оборонные силы принимают участие в подготовке украинских военных медицинских специалистов для гуманитарных целей и что раненых украинских солдат лечили в Венгрии», — заявили в ведомстве.

В министерстве отметили, что Будапешт поддерживает мир и выступает против шагов, который ведут к эскалации военного конфликта. Именно поэтому венгерские власти отказались посылать на Украину оружие и солдат.

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