В ЕС назвали ответственных за принятие решений по выделению оружия Киеву

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56 минут назад

Евросоюз напомнил, что сам принимает решения по поставкам оружия Украине

Елена Прошина

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что страны-участники альянса самостоятельно принимают решения, какое оружие поставлять Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стано также назвал поддержку Украины приоритетной целью Евросоюза, как и совместные закупки боеприпасов для неё.

«В зависимости от того, что обсуждается странами: будь то танки или истребители, или что-то еще, в чем нуждается Украина, – решают, в конечном итоге, страны ЕС, что они поставляют, поскольку они имеют все полномочия принимать решения по поставках необходимого», – рассказал он.

Отмечается, что на той неделе в Стокгольме проходит неформальное заседание глав минобороны стран Евросоюза, на котором будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины.

Ранее власти США выделили Украине 400 миллионов долларов военной помощи.

В мире,Петер Стано,ЕС,
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