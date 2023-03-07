В ЕС назвали ответственных за принятие решений по выделению оружия Киеву

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что страны-участники альянса самостоятельно принимают решения, какое оружие поставлять Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».
Стано также назвал поддержку Украины приоритетной целью Евросоюза, как и совместные закупки боеприпасов для неё.
«В зависимости от того, что обсуждается странами: будь то танки или истребители, или что-то еще, в чем нуждается Украина, – решают, в конечном итоге, страны ЕС, что они поставляют, поскольку они имеют все полномочия принимать решения по поставках необходимого», – рассказал он.
Отмечается, что на той неделе в Стокгольме проходит неформальное заседание глав минобороны стран Евросоюза, на котором будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины.
Ранее власти США выделили Украине 400 миллионов долларов военной помощи.