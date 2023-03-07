ООН проведет переговоры с Россией на следующей неделе

Срок так называемой зерновой сделки, заключенной в июле 2022 года между Россией, Украиной, Турцией и ООН, истекает 18 марта. Суть соглашения — создание безопасного коридора для вывоза украинского зерна по Черному морю и снятие санкционных ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений. Это должно предотвратить кризис удобрений во всем мире, начавшийся как следствие боевых действий на Украине и антироссийских санкций.