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58 минут назад

ООН проведет переговоры с Россией на следующей неделе

Lenta.ruиещё 2

Представители ООН на следующей неделе проведут переговоры с российской делегацией в Женеве, пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

ООН проведет переговоры с Россией на следующей неделе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Скорее всего, встреча коснется вопросов экспорта российского зерна и удобрений.

Кроме того, уже завтра, 8 марта, генсек ООН Антониу Гутерреш посетит Киев, чтобы обсудить с президентом республики Владимиром Зеленским вопрос продления черноморской зерновой инициативы.

Срок так называемой зерновой сделки, заключенной в июле 2022 года между Россией, Украиной, Турцией и ООН, истекает 18 марта. Суть соглашения — создание безопасного коридора для вывоза украинского зерна по Черному морю и снятие санкционных ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений. Это должно предотвратить кризис удобрений во всем мире, начавшийся как следствие боевых действий на Украине и антироссийских санкций.

В мире,Антониу Гутерреш,ООН,
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