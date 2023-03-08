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12 минут назад

Бокс, цветы и факельные шествия: как отмечают Международный женский день 8 марта

Александр Котлеткин

8 марта – Международный женский день. Этот праздник отмечают в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке. Несмотря на общую историю, а именно борьбу за права и эмансипацию женщин, в разных странах существуют отличные друг от друга традиции празднования 8 марта. В России Международный женский день объявлен официальным выходным и ассоциируется с праздником весны, красоты и всех женщин. В других странах представительницы прекрасного пола выходят на протесты за права женщин и даже устраивают факельные шествия. В третьих 8 марта и вовсе не считается выходным днем. Мы решили выяснить, как сейчас отмечают Международный женский день по всему миру и собрать фотогалерею, посвященную самому прекрасному празднику в году.

1/20 Южнокорейские женщины во время акции в честь Международного женского дня, 2017 год
Фото: Zuma/TACC
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2/20 Активистки по защите трудовых прав и профсоюзов государственных предприятий Таиланда собрались на марш в Международный женский день, 2022 год
Фото: Zuma/TACC
3/20 Празднование Международного женского дня в Стамбуле, 2021 год
Фото: Zuma/TACC
4/20 Боксерский поединок в честь Международного женского дня в Непале, 2020 год
Фото: ТАСС
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5/20 Вьетнамские женщины в традиционных нарядах, 8 марта 2021 года
Фото: EPA/TACC
6/20 Женщины на демонстрации в Перу, 7 марта 2020 года
Фото: EPA/TACC
7/20 Факельное шествие в Амстердаме во время празднования Международного женского дня в Нидерландах, 2017 год
Фото: Zuma/TACC
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8/20 Студентки на акции протеста в Барселоне, 8 марта 2022 года
Фото: Zuma/TACC
9/20 Девушка с цветами, 8 марта 2021 года, Хорватия
Фото: EPA/TACC
10/20 Женский марш в Германии, 8 марта 2022 года
Фото: Zuma/TACC
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11/20 Девушки с цветами во время празднования Международного женского дня в России, 2020 год
Фото: ТАСС
12/20 Международный женский день в Палестине, 2022 год
Фото: Zuma/TACC
13/20 Девушки во время празднования Международного женского дня в Индии, 2022 год
Фото: EPA/TACC
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14/20 Праздничный концерт в честь 8 марта в Аргентине, 2022 год
Фото: Zuma/TACC
15/20 Женский марш в честь Международного женского дня в Греции, 2021 год
Фото: Zuma/TACC
16/20 Мужчина с цветами в честь Международного женского дня в Тунисе, 2022 год
Фото: Zuma/TACC
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17/20 Медицинская сестра с цветами во время пандемии коронавирусной инфекции в Китае, 8 марта 2020 года
Фото: Zuma/TACC
18/20 Международный женский день в Пакистане, 2020 год
Фото: Zuma/TACC
19/20 Марш за права женщин в Кении, 8 марта 2022 года
Фото: Zuma/TACC
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20/20 Женский марш в честь Международного женского дня в Испании, 2020 год
Фото: EPA/TACC
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