8 марта – Международный женский день. Этот праздник отмечают в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке. Несмотря на общую историю, а именно борьбу за права и эмансипацию женщин, в разных странах существуют отличные друг от друга традиции празднования 8 марта. В России Международный женский день объявлен официальным выходным и ассоциируется с праздником весны, красоты и всех женщин. В других странах представительницы прекрасного пола выходят на протесты за права женщин и даже устраивают факельные шествия. В третьих 8 марта и вовсе не считается выходным днем. Мы решили выяснить, как сейчас отмечают Международный женский день по всему миру и собрать фотогалерею, посвященную самому прекрасному празднику в году.