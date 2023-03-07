Пока вы не уснули: Шойгу о смысле боев за Артемовск и обыск у известных блогеров

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Шойгу: взятие Артемовска под контроль позволит вести наступление вглубь обороны ВСУ

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что бои за Артемовск (украинское название - Бахмут) продолжаются. Он отметил, что взятие города позволит вести наступление вглубь обороны украинских войск. Об этом Шойгу сказал в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ, передает РИА Новости.

"Этот город является важным узлом обороны украинских войск на Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны Вооруженных сил Украины", - указал министр обороны.

СК обнаружил Lamborghini и паспорт США в доме блогеров Чекалиных

Следственный комитет опубликовал видео обыска в доме блогера Лерчик (Валерия Чекалина), подозреваемой в неуплате налогов на 300 млн рублей. В коттедже обнаружили Lamborghini за 20 млн рублей и паспорт США.

На видео, которое опубликовал московский СК, следователи при обыске в доме блогеров Чекалиных нашли несколько российских паспортов и один американский, валюту, дорогие ювелирные украшения, в гараже были обнаружены Mercedes-Benz G-Class и Lamborghini Urus, стоимость последнего, предположительно, минимум 20 млн рублей.

По версии следствия, Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года, применяла упрощенную систему налогообложения как индивидуальный предприниматель. Получив доход от фитнес-марафонов, и не желая уплачивать НДС и НДФЛ, привлекала в качестве пособников супруга и иных родственников, и не уплатила 300 млн рублей. Против нее возбуждено уголовное дело.

Лукашенко оскорбил Зеленского после диверсии на аэродроме

Глава Белоруссии Александр Лукашенко назвал президента Украины Владимира Зеленского «гнидой» после задержания в Белоруссии предполагаемого украинского диверсанта. Об этом сообщает БЕЛТА.

7 марта Лукашенко заявил о задержании в Белоруссии украинского террориста, работающего на СБУ, и его пособников.

Задержанного заподозрили в попытке диверсии против самолета А-50 на аэродроме Мачулищи. Лукашенко заявил, что эту диверсию СБУ начала готовить шесть - восемь месяцев назад.

По словам Лукашенко, до этого инцидента он считал, что Украине нужен мир, а Зеленский «болеет за свой народ».

«Президент Зеленский - просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как президент», - подчеркнул он.

Подоляк рассказал, кто стоит за ударом по российскому А-50

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в Twitter, что атаку на российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 на аэродроме в Белоруссии под Минском совершили «местные партизаны».

«Удар по самолету-корректировщику А-50 — антитеррористическая акция, проведенная, кстати, местными партизанами», — написал он.

Президент Чехии заявил о невозможности переговоров с РФ

Переговоры с Москвой «практически невозможны» на данном этапе ведения Россией специальной военной операции (СВО) на Украине. С таким заявлением выступил в интервью французской газете Le Monde новоизбранный президент Чехии Петр Павел.

«Как можно вести переговоры с тем, кто ведет агрессивную войну, чуть ли не каждый день пускает ракеты по гражданским объектам и грозит миру ядерным апокалипсисом?» — сказал он, призвав Москву изменить свою позицию.

Павел также отметил необходимость увеличить масштаб военной помощи НАТО Киеву. По словам генерала чешской армии отставке, чья инаугурация в качестве президента республики состоится 9 марта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) особенно остро нуждаются в западной бронетехнике и артиллерии.

Минобороны РФ определило порядок отбора россиян в добровольцы

Минобороны России определило порядок поступления граждан в добровольческие формирования.

Приказ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В частности, при отборе кандидатов в добровольцы военным комиссариатам рекомендуют обращать внимание на россиян, прошедших военную службу и имеющих военно-учётные специальности.

Кандидат должен соответствовать требованиям к здоровью, также в военкомате будут оценивать психологическую пригодность будущего добровольца.

В России начали выпускать алкоголь в новом формате

На фоне низкого спроса на традиционные спиртные напитки российские алкогольные гиганты начали искать новые ниши, сообщил «Коммерсантъ».

Часть игроков решила разнообразить ассортимент крепких напитков. Так, компания Ladoga (выпускает водку «Царская», джин Barrister, виски Fowler’s и прочие бренды) анонсировала линейку коктейлей крепостью 30-35 градусов, разлитых по бутылкам в 0,5 литра. В их числе — Black Russian на основе водки, Negroni с джином и ликером, а также Old Fashioned и Manhattan на основе виски.

По словам президента компании Вениамина Грабара, Ladoga настроена занять нишу коктейлей для отложенного потребления, которая сейчас развивается за рубежом. В перспективе этот формат на российском рынке может вырасти до одного миллиона дал, добавил он.

В Чехии украли принадлежащего Кадырову жеребца

Policie ČR

Из конюшни в чешском муниципалитете Крабчице похитили чистокровного английского жеребца, который, как утверждается, принадлежит главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом сообщает Idnes со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования кражи.

Пресс-секретарь полиции Павла Кофрова заявила, что жеребца по кличку Зазу похитили в ночь на 4 марта.

Она отметила, что неизвестный снял с раздвижной двери в конюшне цепь с карабином и увел жеребца. Полиция ищет преступника.

В Госдуме назвали причину отстранения Ирины Винер

Отстранение президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера национальной команды Ирины Винер от работы на международных соревнованиях напрямую связано с ее позицией по принципиальным вопросам. Такое мнение ТАСС во вторник высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

"Это слишком жесткий срок в данной ситуации, - сказал Свищев. - Тем более что ситуация уже давно прошла. С учетом того, сколько Ирина Александровна Винер сделала для развития художественной гимнастики, FIG (Международная федерация гимнастики - прим. ТАСС) должна была как минимум учесть этот факт. Особенно в таком виде спорта, где, по сути, Россия всегда шла впереди планеты всей, а за ней уже тянулись все остальные. И вот она - благодарность коллег, так скажем. Мы и так, конечно, никогда не ждем от них добра, но так поступать с фактически родоначальниками современной художественной гимнастики - это уже слишком. Думаю, что нужно рассмотреть вариант апелляции на данное решение. Оно совсем не соответствует той эпохе, которую олицетворяет в мировом спорте Ирина Винер. Считаю, что это наказание связано напрямую с ее позицией по принципиальным вопросам".

Москвичей предупредили о 15-градусном морозе

В ночь на 8 марта жителей Москвы ожидают 15-градусные морозы, присущи январю месяцу, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, «январские» морозы ощутят на себе жители северных районов города, однако потом температура быстро будет повышаться на 10 градусов. Эксперт заверил, что уже днем в Москве серьезно потеплеет до +1-2 градусов, но вместе с тем будет идти мокрый снег.