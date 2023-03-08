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42 минуты назад

Глава Эстонии утвердил закон о запрете на владение оружием для граждан РФ и Белоруссии

Газета.Ruиещё 4

Президент Эстонии Алар Карис утвердил поправки к закону «Об оружии», согласно которым живущие в этой стране граждане России и Белоруссии лишаются права на владение оружием. Об этом говорится в заявлении канцелярии главы Эстонии.

В Эстонии утвердили закон о запрете на владение оружием для граждан РФ и Белоруссии
Фото: газета.ругазета.ру

Отмечается, что разрешения на владение оружием в Эстонии будут выдаваться только гражданам Евросоюза и государств-членов НАТО, имеющим вид на жительство в Эстонии или проживающим в Эстонии на основании права на жительство. Живущие в стране граждане России и Белоруссии не будут обладать правом на получение оружия.

Дополненный закон затронет постоянно проживающих в республике 683 иностранцев, большинство из которых граждане Российской Федерации.

23 февраля сообщалось, что парламент Эстонии принял поправки к закону «Об оружии», согласно которому разрешение на владение оружием перестанет выдаваться гражданам России и Белоруссии.

В мире,Алар Карис,НАТО,ЕС,
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