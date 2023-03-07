Собор Парижской Богоматери откроется для посетителей в конце 2024 года

Собор Парижской Богоматери, известный как Нотр-Дам-де-Пари, вновь откроется для посетителей в конце 2024 года. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на французские власти.

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В правительстве Франции заявили, что реконструкция собора Парижской Богоматери идет достаточно быстро, и его можно будет вновь открыть для посетителей и верующих в конце 2024 года.

«Возвращение шпиля в небо Парижа, на мой взгляд, станет символом того, что мы побеждаем в битве за Нотр-Дам», — сказала генерал Жан-Луи Жоржелин, ответственный за проект реконструкции собора.

Реконструкция Нотр-Дам-де-Пари началась в прошлом году, после двухлетней работы, направленной на то, чтобы сделать собор достаточно устойчивым и безопасным для того, чтобы мастера могли начать его восстановление внутри.

Собор Парижской Богоматери загорелся 15 апреля 2019 года. В результате пожара полностью сгорела и обрушилась крыша вместе со знаменитым шпилем и часами.