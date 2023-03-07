В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
43 минуты назад

В Грузии сообщили о конце эпохи обслуживания чужих интересов

Lenta.ru

Эпоха, когда руководство Грузии обслуживало иностранные интересы, окончилась. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, отвечая на призыв депутатов Европарламента освободить экс-президента Михаила Саакашвили, пишет ТАСС.

В Грузии сообщили о конце эпохи обслуживания чужих интересов
Фото: EPA/ТАССEPA/ТАСС

«Мы служим интересам Грузии. Пусть это все хорошо запомнят и не пытаются вмешиваться в наши внутренние дела. Это я хочу сказать тем европарламентариям и некоторым коррумпированным бюрократам, которые поучают грузинский народ», — сказал Гарибашвили.

Он также назвал принятую Европарламентом резолюцию позорной, а самого Саакашвили европейским «агентом».

«Господин Саакашвили незаконно прибыл в Грузию и хотел устроить революцию», — сказал премьер.

15 февраля Европарламент принял резолюцию с призывом отпустить Саакашвили из заключения и разрешить ему лечиться за рубежом. Свой призыв депутаты увязали с перспективами страны получить статус кандидата в ЕС.

Саакашвили рассказал о своем самочувствии

6 февраля грузинский суд отказал Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья. Сам экс-президент Грузии назвал себя «личным узником Владимира Путина» и выразил уверенность, что над ним «продолжают издеваться» именно по приказу российского президента.

В мире,Ираклий Гарибашвили,Михаил Саакашвили,Владимир Путин,Европарламент,ЕС,
25
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий