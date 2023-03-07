В Грузии сообщили о конце эпохи обслуживания чужих интересов

«Мы служим интересам Грузии. Пусть это все хорошо запомнят и не пытаются вмешиваться в наши внутренние дела. Это я хочу сказать тем европарламентариям и некоторым коррумпированным бюрократам, которые поучают грузинский народ», — сказал Гарибашвили.