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29 минут назад

В США раскрыли вранье о штурме Капитолия

Lenta.ru

В день беспорядков 6 января 2021 года сторонники бывшего президента США Дональда Трампа не штурмовали Капитолий, а прогуливались по нему как туристы. Такие данные раскрыл американский телеканал Fox News.

Журналисты проанализировали свыше 40 тысяч записей с камер наблюдения Капитолия. Их передал Кевин Маккарти, спикер палаты представителей конгресса США. «[Ведущий Fox News Такер] Карлсон пришел к выводу, что данные кадры доказывают, что законодатели и СМИ "врали" о событиях, произошедших 6 января», — сказано в материале.

На первой части кадров было показано, как сторонники Трампа осматривают Капитолий как «экскурсанты». К примеру, Джейкоб Ченсли, который стал публичным лицом бунта и был приговорен к 3 годам и 5 месяцам заключения, спокойно ходил по зданию в сопровождении офицеров полиции. По словам Карлсона, правоохранители сопровождали его самостоятельно и даже пытались открыть для Ченсли запертые двери Капитолия.

На второй части кадров видно, как один из правоохранителей в шлеме спокойно выводит участников протеста из Капитолия. При этом ранее сообщалось, что впоследствии он умер из-за полученной травмы головы.

6 января 2021 года сторонники Трампа штурмовали Капитолий и заблокировали работу конгресса на несколько часов. Во время и вскоре после этого события погибли пятеро человек, включая одного полицейского. По обвинениям, связанным с участием в беспорядках, были арестованы сотни человек.

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