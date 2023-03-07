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31 минуту назад

Президент Чехии заявил о невозможности переговоров с Россией

Lenta.ru

Переговоры с Москвой «практически невозможны» на данном этапе ведения Россией специальной военной операции (СВО) на Украине. С таким заявлением выступил в интервью французской газете Le Monde новоизбранный президент Чехии Петр Павел.

Президент Чехии заявил о невозможности переговоров с РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Как можно вести переговоры с тем, кто ведет агрессивную войну, чуть ли не каждый день пускает ракеты по гражданским объектам и грозит миру ядерным апокалипсисом?» — сказал он, призвав Москву изменить свою позицию.

Павел также отметил необходимость увеличить масштаб военной помощи НАТО Киеву. По словам генерала чешской армии отставке, чья инаугурация в качестве президента республики состоится 9 марта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) особенно остро нуждаются в западной бронетехнике и артиллерии.

Ранее пресс-секретарь Министерства обороны Чехии Давид Яреш заявил, что Прага готова принять в подарок от Швейцарии танки Leopard 2 в благодарность за военную помощь Украине.

Шойгу озвучил потери ВСУ в феврале

До этого прежний президент страны Милош Земан заявил, что Чехия раньше сотрудничала с Россией, поскольку экономика страны нуждалась в дешевом энергосырье. Он отметил, что во многом Прага копировала политику Германии.

В мире,Политика,Петр Павел,Милош Земан,НАТО,
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