В Сеуле заявили о наличии у Ким Чен Ына сына

Старший ребенок лидера КНДР Ким Чен Ына, скорее всего, мужского пола, а дочь Ким Чжу Э, как и отец, увлекается верховой ездой. Об этом во вторник заявил депутат Национального собрания Республики Корея Ю Сан Бом после брифинга Национальной разведывательной службы в парламенте.

Как передает агентство Newsis со ссылкой на парламентария, у южнокорейской разведки нет предметных доказательств, но она пришла к такому выводу после обмена информацией с иностранными коллегами. По данным Сеула, у старшего ребенка нет проблем с психическим или физическим здоровьем - такие спекуляции имеют место в Южной Корее из-за публичного появления дочери Ким Чен Ына. Ю Сан Бом также добавил, что в семье лидера КНДР был рожден третий ребенок, но его пол неизвестен.

Кроме того, по словам депутата, Национальная разведывательная служба считает, что публичные появления Ким Чжу Э призваны укрепить преемственность между поколениями семьи основателя народной республики Ким Ир Сена, а не подготовить дочь к власти.

"Ким Чен Ын еще молод, у него нет необходимости в раннем составлении плана по наследованию [власти]", - сказал депутат.

Ю Сан Бом добавил, что подобных тенденций, говорящих о подготовке преемника, в СМИ КНДР не наблюдается.

Помимо этого, южнокорейские разведчики рассказали, что Ким Чжу Э проходит домашнее обучение, не посещая образовательные учреждения регулярно, увлекается верховой ездой и лыжным спортом.

"Есть информация, что Ким Чжу Э хорошо ездит верхом на лошади, и Ким Чен Ын этим доволен", - рассказал южнокорейский депутат.