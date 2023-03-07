В Британии сообщили об угрозе подрыва обязательств перед НАТО

Неспособность британского правительства поддерживать должный уровень военных расходов может подорвать обязательства страны перед Североатлантическим альянсом (НАТО). Об этом во вторник сообщила газета Financial Times со ссылкой на доклад комитета по обороне Палаты общин британского парламента.

По мнению его авторов, существует угроза того, что правительству "не удастся защитить оборонный бюджет от инфляционного давления", и это может стать "неверным сигналом как для союзников, так и для противника". Парламентарии также высказали опасения, что "без модернизации вооружений сухопутных сил Британия будет не в состоянии в случае необходимости развернуть достаточные силы в континентальной Европе".