В Британии сообщили об угрозе подрыва обязательств перед НАТО

Неспособность британского правительства поддерживать должный уровень военных расходов может подорвать обязательства страны перед Североатлантическим альянсом (НАТО). Об этом во вторник сообщила газета Financial Times со ссылкой на доклад комитета по обороне Палаты общин британского парламента.
По мнению его авторов, существует угроза того, что правительству "не удастся защитить оборонный бюджет от инфляционного давления", и это может стать "неверным сигналом как для союзников, так и для противника". Парламентарии также высказали опасения, что "без модернизации вооружений сухопутных сил Британия будет не в состоянии в случае необходимости развернуть достаточные силы в континентальной Европе".
Министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес ранее заявил, что боевая техника британской армии нуждается в переоснащении. По данным британских СМИ, глава оборонного ведомства выступает за увеличение военного бюджета королевства на 20% в ближайшие два года, мотивируя это ситуацией с конфликтом на Украине и высокой инфляцией. Ежегодные расходы на оборону королевства составляют сейчас £48,6 млрд ($58,4 млрд).